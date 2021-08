Độc đáo 'salon di động' cắt tóc miễn phí cho tuyến đầu chống dịch

VTV mới đây đưa tin về một "salon" tóc độc đáo ở TP.HCM giữa mùa dịch. Theo đó, salon được thiết kế tinh tế và gọn gàng ngay trên một chiếc xe tải lưu động lăn bánh khắp nơi trong thành phố để phục vụ cho người dân.

Với giá cắt tóc miễn phí, mọi người có nhu cầu hoặc những ai có hoàn cảnh khó khăn sẽ được phục vụ chuyên nghiệp như tại salon.

Nhìn bên ngoài, tiệm cắt tóc lưu động không khác gì tiệm cắt tóc bình thường, chỉ khác là nó nằm trên thùng xe tải, có thể di chuyển đến bất cứ nơi đâu.