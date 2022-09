Độc đáo làng gốm 500 tuổi ở phố cổ Hội An

Vào những tháng có thời tiết nắng nóng, mưa ít, làng gốm Thanh Hà lại tất bật sản xuất bởi đây là thời điểm thích hợp để tạo ra những sản phẩm bằng gốm đạt chất lượng cao.

Sản phẩm có hai dòng là gốm sành nâu (đồ xanh), được nung với độ lửa cao từ 800 độ C đến hơn 1.000 độ C và dòng gốm đỏ (đồ đỏ), được nung với nhiệt độ thấp từ 300 độ C trở xuống.

Những chiếc bình gốm thành phẩm sẽ được bán ra với mức giá tùy vào độ cầu kỳ, kích thước của sản phẩm.

Làng gốm Thanh Hà là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Bé Phan Lê Thùy Lâm (11 tuổi) cho biết: "Đây là lần đầu tiên con được trải nghiệm vẽ màu trên gốm như thế này, tuy khó hơn so với vẽ trên giấy nhưng rất thú vị, đòi hỏi sự tập trung cao".