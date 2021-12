Độc đáo bộ sưu tập hơn 200 món ăn Việt được tạo hình từ đất sét

Your browser does not support the audio element.

Là một cử nhân Luật học thế hệ 8X, anh Nguyễn Tấn Đạt (Quận 3, TPHCM) có niềm đam mê mãnh liệt với tranh cá 3D và nghệ thuật tạo hình từ đất sét. Với kinh nghiệm hơn 10 năm nhào nặn với đất sét, trong hơn một năm qua, anh Tấn đã tự tay hoàn thiện cho riêng mình bộ sưu tập hơn 200 món ăn Việt tinh xảo và đẹp mắt giống như thật.

Thời điểm anh Đạt khởi phát ý tưởng vào tháng 4/2020, đây cũng là lúc dịch bệnh bùng phát nên anh có nhiều thời gian để thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm. Anh Tấn tạo ra bộ sưu tập này với mong muốn tạo nên một làn gió mới cho ngành nghệ thuật tạo hình về đất sét, đất nặn Việt Nam - một bộ môn tạo hình nghệ thuật vẫn còn mới lạ và ít người biết tới.