Độc đáo ẩm thực của người Ê Đê ở Suối Trai

Độc đáo ẩm thực dân dã

Đối với người đồng bào dân tộc Ê Đê ở xã Suối Trai, ẩm thực là sự hòa trộn tinh tế của thảo dược, gia vị và thực phẩm tươi sống với những phong cách nấu nướng đặc biệt. Các món ăn được biến tấu theo rất nhiều cách khác nhau, nhưng đều có vị cay, nóng, đắng; các loại gia vị có vị giác mạnh như ớt, gừng và các loại rau rừng, thảo dược. Một số món ăn để lại nhiều ấn tượng cho chúng tôi như canh bồi, canh cà đắng, vếch bò, gỏi mít, canh lá sắn, bông đu đủ đực xào tỏi, cơm lam… Người Ê Đê sử dụng những nguyên liệu sẵn có như thịt heo, bò, các loại rau rừng, thực phẩm có sẵn ở quanh nhà để chế biến món ăn.

Một món ăn đặc trưng của người Ê Đê là canh bồi. Nguyên liệu nấu canh bồi có thể thay đổi bằng nhiều loại khác nhau như thịt heo, thị gà, thịt bò, vếch bò (phần đầu ruột non của bò), ốc suối; măng rừng, đu đủ, lá sắn, trái mít non, cà nút, rau đắng, lá mrook (một loại rau có vị the the)…

Đầu tiên, cho thịt heo vào nồi đảo cho săn, đổ nước đun sôi vào, rồi cho ốc suối, lá sắn đã giã nát vào nấu. Kế đến là ngâm gạo, giã nát thành bột nhuyễn, đổ vào nồi nấu chung cho đến khi thành một hợp chất sệt sệt. Sau khi nêm nếm gia vị vừa ăn thì bỏ các loại rau như khổ qua rừng, rau đắng, bầu, cà đắng, ớt xanh, rau mrook vào... Canh bồi thường được ăn nóng với cơm gạo rẫy của người đồng bào.