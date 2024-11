Độc bản Pagani Huayra Codalunga Hermes lần đầu xuống phố

Chiếc siêu xe Pagani Huayra Codalunga màu xanh ngọc lam này là độc nhất vô nhị khi sở hữu nội thất được hoàn thiện bởi nhà mốt Hermes. Lần đầu tiên ra mắt vào năm 2022, Codalunga là phiên bản PaganiHuayra đặc biệt được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 5 chiếc và được bán cho những khách hàng bí ẩn với mức giá khởi điểm lên tới 7 triệu euro (hơn 191 tỷ đồng). Mỗi chiếc Huayra Codalunga đều được hoàn thiện với một thông số kỹ thuật độc đáo. Tuy nhiên, chiếc trong bài gây ấn tượng bởi nó sở hữu lớp sơn ngoại thất màu xanh ngọc lam độc nhất để tôn lên những đường nét đẹp nhất của xe. Đây cũng là lần đầu tiên chiếc Codalunga này xuất hiện trước công chúng tại Paris. Lớp sơn xanh ngọc nổi bật được tô điểm bởi các vòng tròn lớn màu trắng trên cửa và những điểm nhấn trắng ngay phía sau bánh trước. Bộ mâm 7 chấu được được hoàn thiện tinh tế với màu trắng, đi cùng kẹp phanh đồng màu. Hệ thống ống xả đẹp mắt cũng mang lớp phủ gốm trắng, tạo nên một tổng thể hài hòa và nổi bật. Điều làm nên sự đặc biệt của chiếc Codalunga này là thiết kế hợp tác với Hermes. Đây là chiếc siêu xe thứ hai Pagani kết hợp với hãng thời trang Pháp, sau chiếc Huayra màu nâu được thiết kế riêng cho nhà sưu tập người Mỹ Manny Khoshbin. Nội thất của xe được trang trí bằng những vật liệu cao cấp nhất từ Hermes. Nổi bật với ghế da màu xanh lá cây đậm, kết hợp cùng vải trắng sang trọng được sắp đặt tinh tế trên vách ngăn phía sau và bảng điều khiển trung tâm. Mặc dù không được phủ sợi carbon như nhiều chiếc Huayra khác nhưng với lớp sơn màu xanh ngọc thời trang cùng nội thất hoàn thiện bởi Hermes, giá của chiếc Codalunga trong bài chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể so với mức 7 triệu euro khởi điểm. Codalunga trong tiếng Italia có nghĩa là “đuôi dài”, vậy nên xe dài hơn 360 mm so với Huayra tiêu chuẩn. Thiết kế lấy cảm hứng từ những xe đua Le Mans từ những năm 1960. Mặc dù dài hơn, nhưng Pagani Huayra Codalunga vẫn được trang bị động cơ V12 tăng áp kép 6.0L cung cấp bởi Mercedes-AMG cho công suất 838 mã lực như chiếc Huayra R 2022. Tuy nhiên lượng mô-men xoắn tạo ra lớn hơn nhiều, lên tới 1099 Nm so với con số 722 Nm của Huayra R. Nhờ đó, Pagani Huayra Codalunga có khả năng tăng tốc từ 0-96km/h trong vòng chưa đầy 3 giây. Lê Tuấn