Doanh thu toàn cầu của Avatar vượt 1 tỷ USD trong thời gian kỷ lục

Doanh thu của phim riêng tại Mỹ là 440,5 triệu USD, trong khi "bom tấn" này đã giúp nhà sản xuất bỏ túi 957 triệu USD từ các phòng vé toàn cầu nhờ sức hấp dẫn và lôi cuốn người xem bằng những kỹ xảo thuộc hàng thượng thừa, hình ảnh, âm thanh, bối cảnh, nhân vật... đều hùng vĩ, chân thực và bắt mắt.

Theo đạo diễn James Cameron, tác phẩm điện ảnh này cần đạt doanh thu gấp 2 lần con số trên để phá vỡ kỷ lục 2,9 tỷ USD mà Avatar phần 1 đạt được.

Đứng vị trí thứ hai về doanh thu phòng vé cuối tuần qua ở Bắc Mỹ là "Puss in Boots: The Last Wish" của Universal và DreamWorks Animation.

Phim thu 16,3 triệu USD và dự kiến sẽ kiếm được 21,7 triệu USD trong 4 ngày nghỉ lễ. Tổng doanh thu Bắc Mỹ của bộ phim phiêu lưu hoạt hình này đạt hơn 66 triệu USD.