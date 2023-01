Doanh thu toàn cầu của "Avatar 2" vượt mốc 2 tỷ USD

"The Way of Water". (Nguồn: Imdb)

Phần 2 của bộ phim "Avatar" với tựa đề "The Way of Water" (tạm dịch là Avatar: Dòng chảy của nước) vẫn vững vàng ở vị trí đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 6 liên tiếp kể từ khi ra mắt, với doanh thu toàn cầu đã vượt mốc 2 tỷ USD.

Bộ phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn James Cameron là bộ phim đầu tiên cán mốc 2 tỷ USD trên toàn thế giới kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, với doanh thu phòng vé trong nước là 598 triệu USD và quốc tế là 1,42 tỷ USD.

Điều đó khiến bộ phim của Disney/20thCentury trở thành bộ phim thứ 6 trong lịch sử từng vượt mốc doanh thu này, dù vẫn chưa thể phá kỷ lục từng được ghi nhận với bom tấn "Avatar" công chiếu năm 2009.

"Dòng chảy của nước" là bản nối tiếp câu chuyện của phần 1, kể về Jake Sully (Sam Worthington thủ vai) và Neytiri (Zoe Saldana đóng) khi họ xây dựng gia đình mới ở Pandora.