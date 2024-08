Doanh thu bảo hiểm nhân thọ sụt giảm mạnh 6 tháng đầu năm 2024

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, Cathay Life đạt doanh thu thuần từ mảng bảo hiểm gần 1.650 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Con số tăng trưởng cũng không là bao khi với áp lực của một loạt các chi phí, Cathay Life bị lỗ 245 tỷ đồng kinh doanh bảo hiểm.



Với FWD Việt Nam thuộc Tập đoàn đầu tư Pacific Century Group, nửa đầu năm 2024, công ty gặt hái gần 2.000 tỷ đồng doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm, giảm gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi hàng loạt chi phí như bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi trả bồi thường, dự phòng..., doanh nghiệp bị lỗ hơn 340 tỷ đồng ở mảng chính bảo hiểm.



Bảo hiểm nhân thọ Sun Life cũng chưa thể sáng màu khi mà trong cùng thời điểm tương tự, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần từ mảng chính bảo hiểm gần 1.700 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp bị lỗ sau thuế hơn 360 tỷ đồng, lỗ sâu hơn mức cùng kỳ năm trước.



Là "ông lớn" trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, Manulife Việt Nam đạt doan thu thuần trong nửa đầu năm 2024 hơn 8.400 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.