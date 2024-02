Doanh thu ba bộ phim gần 1.400 tỷ đồng, Trấn Thành bỏ túi bao nhiêu?

Đây chỉ là mức ăn chia với nhà rạp, chưa tính kinh phí thực hiện phim, công tác PR. Kinh phí phim công khai của Bố già, Nhà bà Nữ và Mai lần lượt là 20 tỷ đồng, 35 tỷ đồng và 50 tỷ đồng, tổng cộng khoảng 105 tỷ đồng.

Trừ cho phần kinh phí, số tiền còn lại của Trấn Thành sau ba bộ phim ăn khách nhất mọi thời của phòng vé Việt vào khoảng 453,6 tỷ đồng.

Sau khi phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến số tiền cuối cùng về túi Trấn Thành, nhà sản xuất phim cho biết rạp chiếu lấy hơn 60% là hợp lý.

"Chúng ta nên quy ra bài toán kinh tế. Rạp đầu tư phòng chiếu bài bản rất tốn tiền, doanh thu mỗi ngày chỉ như tiền chợ, chủ yếu dựa vào chi phí phát hành. Vì vậy, tuần đầu phim ra rạp, họ lấy phí cao vốn rất bình thường. Và nếu chính phủ không hỗ trợ dòng nội dung nội địa, về mặt nguyên tắc, rạp phải vận hành theo kiểu thị trường để có thể tồn tại", nhà sản xuất Cao Tùng nói thêm.

Chính xác thì phim kiếm tiền bằng cách nào?

Theo Investopedia, nhìn từ xa, ngành kinh doanh điện ảnh có thể khá hấp dẫn. Nhưng thực tế, bất kỳ bộ phim nào cũng là khoản đầu tư rủi ro.

Theo Báo cáo thống kê thị trường rạp chiếu của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPAA) năm 2021, phòng vé Mỹ và Canada đạt 4,5 tỷ USD vào năm 2021, tăng 105% so với năm 2020 do các rạp mở cửa trở lại sau lệnh phong tỏa do đại dịch COVID-19, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch.

"Bộ phim ra rạp kiếm tiền gần như không còn đơn giản nữa. Các hãng phim lớn cũng như nhà làm phim độc lập giờ đây dành phần lớn thời gian tìm nguồn doanh thu mới, vì doanh thu bán vé không còn là mục tiêu chính", Investopedia phân tích.

Để biết phim kiếm tiền bằng cách nào, phải để ý đến ngân sách và chi phí. Ví dụ, The Avengers ước tính thu 220 triệu USD. Nhưng khi tính đến chi phí tiếp thị và quảng cáo, ngân sách tăng đột biến.