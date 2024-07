Doanh số xe máy và ô tô của Honda Việt Nam tăng trưởng trái chiều

Ngoài phục vụ tiêu dùng trong nước, Honda Việt Nam còn xuất khẩu 26.160 xe các loại sang nhiều thị trường khác nhau.

Nhìn chung, thị trường xe máy Việt Nam trong tháng 6/2024 vẫn cho thấy tiềm năng phát triển với mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sự sụt giảm nhẹ doanh số so với tháng trước có thể do thị trường xe máy gần như đã bão hòa, đồng thời thị trường này còn có sự chia sẻ của xe máy điện của nhiều hãng đang góp mặt tại Việt Nam.