Doanh số ô tô và xe máy Honda giảm trong tháng 8/2024

Hãng xe Nhật Bản vừa công bố kết quả kinh doanh trong tháng 8/2024 với mức sụt giảm doanh số đáng kể đặc biệt là ở mảng ô tô so với tháng trước đó. Mới đây, Honda Việt Nam (HVN) đã thông báo kết quả kinh doanh của tháng 8/2024, cho thấy sự sụt giảm đáng kể về mặt doanh số cả ở mảng xe máy và ô tô nhưng nếu tính theo năm tài chính 2025 (từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025) thì doanh số của hãng lại cho thấy điều ngược lại. Doanh số xe máy tháng 8/2024 của Honda Trong mảng kinh doanh xe máy, HVN đã bán được 178.514 xe trong tháng vừa qua, giảm 6,7% so với tháng trước nhưng tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng, năm tài chỉnh 2025 hãng đã ghi nhận doanh số 845.474 xe, tăng tới 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, HVN cũng xuất khẩu tới 27.444 xe trong tháng vừa qua, đóng góp đáng kể vào sản lượng sản xuất của nhà máy. Mảng kinh doanh ô tô cho thấy mức sụt giảm đáng quan ngại khi chỉ đạt 1.160 xe bán ra trong tháng 8/2024, giảm tới 51,8% so với tháng trước đó và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính theo năm tài chính 2025, doanh số của HVN ở mảng ô tô không thấp hơn quá nhiều khi chỉ giảm 2,7% với tổng cộng 7.928 xe bán ra. Doanh số ô tô tháng 8/2024 của Honda HVN đang tích cực đẩy mạnh doanh số của ô tô với các ưu đãi và giảm giá mạnh cho hầu hết các mẫu xe, trong đó đặc biệt là những sản phẩm chiến lược gồm CR-V và City bên cạnh việc đã được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Bên cạnh đó, mô tô phân khối lớn cũng được hãng chú ý khi nhiều mẫu xe mới đã được giới thiệu gần đây.