Doanh số bán ô tô mới tại châu Âu giảm kỷ lục

Thị trường ô tô tại châu Âu đang cho thấy những dấu hiệu không mấy tích cực khi liên tiếp ghi nhận sự sụt giảm về doanh số, đặc biệt là doanh số bán xe điện. Doanh số bán xe ô tô mới tại châu Âu đã giảm 18,3% trong tháng 8 xuống mức thấp nhất trong ba năm vừa qua. Nguyên nhân được cho là bởi mức lỗ hai chữ số tại các thị trường lớn như Đức, Pháp và Ý cũng như sự sụt giảm của doanh số bán xe điện (EV). Tháng trước là tháng thứ tư liên tiếp doanh số bán xe điện tại châu Âu giảm. Tình trạng này khiến Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) yêu cầu “các tổ chức EU phải đưa ra những biện pháp cứu trợ khẩn cấp trước khi các mục tiêu CO2 mới đối với ô tô và xe tải có hiệu lực vào năm 2025". Hiệp hội cho biết doanh số bán xe chạy điện hoàn toàn đã giảm 43,9% vào tháng 8/2024, trong đó các thị trường xe điện lớn nhất của lục địa già là Đức và Pháp ghi nhận mức giảm lần lượt là 68,8% và 33,1%; không chỉ riêng xe thuần điện, doanh số bán xe hybrid tại hai thị trường này cũng giảm 22,3% vào tháng trước. Trong 8 tháng đầu năm 2024, số lượng đăng ký BEV (xe thuần điện) mới chiếm 12,6% tổng số lượng ô tô đăng ký mới tại châu Âu; giảm 1,4% so với mức 13,9% của cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán xe chạy bằng xăng và dầu diesel cũng giảm trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8. May mắn thay, xe hybrid lại cho dấu hiệu tích cực hơn so với các loại xe khác bởi khách hàng coi chúng là sự kết hợp hợp lý giữa xe ICE và xe chạy điện hoàn toàn. Ba nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu là Volkswagen, Stellantis và Renault lần lượt giảm 14,8%, 29,5% và 13,9% trong doanh số tháng 8. Ngay cả Tesla cũng không tránh khỏi tình trạng này, công ty của Elon Musk ghi nhận mức giảm 43,2% vào tháng trước. Nhìn chung, doanh số bán hàng tại châu Âu thấp hơn mức trước Covid-19 và Volkswagen cho biết xu hướng này có thể tiếp tục diễn ra trong tương lai gần. Một phần nguyên nhân dẫn đến sự giảm sút của doanh số xe điện được cho là do các chính sách khác nhau về ưu đãi cho xe điện tại châu Âu bởi các cơ quan quản lý đã áp dụng mức thuế quan cao nhằm cố gắng ngăn chặn xe điện giá rẻ của Trung Quốc nhưng điều này vô tình làm tăng chi phí mua ô tô điện mới nói chung. Trong nỗ lực phục hồi thị trường, đầu tháng này, Đức đã đồng ý giảm thuế lên tới 40% cho các công ty bán xe điện. Bất chấp những khó khăn hiện tại, nhiều chuyên gia tin rằng thị trường sẽ sớm phục hồi, giúp xe điện chạy bằng pin sẽ đạt tổng thị phần từ 20% đến 24% vào năm 2025 tại EU nhờ có được mức giá phân phối thấp hơn.