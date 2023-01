Doanh nhân kiều bào quảng bá thương hiệu Việt Nam ra thế giới

Câu lạc bộ kết nối doanh nhân Việt Nam - Quốc tế VIENC

Được thành lập từ ngày 9/2/2022, Câu lạc bộ kết nối doanh nhân Việt Nam - Quốc tế VIENC (trực thuộc Viện nghiên cứu phát triển doanh nhân Việt Nam - Asean) thực hiện sứ mệnh kết nối doanh nhân Việt Nam và quốc tế. CLB bao gồm 300 thành viên là cộng đồng doanh nhân người Việt Nam tại nước ngoài, cộng đồng doanh nhân người nước ngoài tại Việt Nam cũng như tại nhiều nước, nhằm chia sẻ cơ hội kinh doanh và hợp tác cùng phát triển.

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm mở rộng quan hệ hợp tác, xúc tiến thương mại cho cộng đồng doanh nhân giữa Việt Nam và Philippines (Ảnh: VIENC).).

Ông Đinh Vĩnh Cường - Chủ Tịch CLB VIENC, Việt kiều tại Nhật Bản - cho biết: “Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm ngàn doanh nghiệp SMEs trên cả nước. Chỉ tính trong năm 2021, hơn 100 nghìn doanh nghiệp trong nước đã phải rời bỏ thị trường do gặp nhiều khó khăn. Từ đầu năm 2022 đến nay, sự phục hồi kinh tế trong nước có nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi những khó khăn do giá xăng dầu và chi phí nguyên vật liệu, logistics tăng mạnh. Do vậy việc ra mắt CLB VIENC là bước đi phù hợp với thực tiễn để tất cả doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước có nơi kết nối và hỗ trợ lẫn nhau một cách thực tiễn nhất trong lúc khó khăn cũng như tăng tốc phát triển trong thời gian tới”.

Sau 1 năm thành lập, theo ông Đinh Vĩnh Cường, VIENC đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng.