Doanh nhân 2 lần trúng cử tổng thống Mỹ: Con đường thành tỷ phú của Donald Trump

Ông Donald Trump được xem là một người từ "ngoại đạo chính trị" nhưng đã trúng cử tổng thống Mỹ 2 lần. Con đường trở thành tỷ phú nổi tiếng là bệ phóng cho doanh nhân gốc Đức này. Tối muộn 6/11, truyền thông Mỹ xác nhận ông Donald Trump - ứng cử viên của Đảng Cộng hòa - chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ tổng thống thứ 47 của Mỹ. Bà Kamala Harris đã chúc mừng và cam kết chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Đây là lần thứ 2 ông Donald Trump thắng cử, cho dù không liên tiếp. Lần thứ nhất là tổng thống thứ 45 của Mỹ, nhiệm kỳ 2017-2021 và lần thứ 2 sẽ là tổng thống thứ 47, nhiệm kỳ từ 2025-2029. Một điểm đáng chú ý là ông Trump được xem là người "ngoại đạo chính trị", chỉ vào chính trường Mỹ khoảng năm 2015 và gần như không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này, nhưng chiến thắng chính trị gia kỳ cựu Hillary Clinton - phu nhân cựu tổng thống Bill Clinton, cựu ngoại trưởng Mỹ… và giờ đây thắng bà Kamala Harris. Hành trình trở lại Nhà Trắng của ông Trump đầy chông gai nhưng rất thuyết phục, từ bị kết án trọng tội và có lượng lớn người không có thiện cảm, tới một chiến thắng vang dội, đầy niềm tin. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới chiến thắng áp đảo của ông Trump, trong đó có một yếu tố khá quan trọng là giá trị cốt lõi mà ông Trump đã kiên định trong suốt 4 năm qua: bảo vệ lợi ích quốc gia về kinh tế, an ninh nước Mỹ và lập trường cứng rắn trong đối ngoại. Thông điệp mạnh mẽ nhất của ông Trump là kinh tế và an ninh. Đây đều là những vấn đề then chốt, liên quan sát sườn tới cuộc sống của người dân Mỹ hiện tại, đặc biệt là giới trẻ. Như vậy, có thể thấy tư duy kinh tế và chiến lược tranh cử tập trung vào cốt lõi vấn đề, tập trung vào đối tượng có động cơ cao, tập trung vào bản chất vấn đề thông qua những cuộc vận động kéo dài không mệt mỏi trong 4 năm, cùng với các cuộc phỏng vấn rất dài, những lần chia sẻ trên mạng xã hội, trả lời trên kênh podcast có nhiều người theo dõi nhất trên thế giới… đã giúp ông Trump thành công. Ngọn nguồn của thành công có lẽ đến từ kinh nghiệm của một doanh nhân, một tỷ phú giàu kinh nghiệm có khả năng đàm phán, chớp cơ hội hiếm có của ông Trump. Ông Donald Trump trúng cử tổng thống Mỹ lần thứ 2. Ảnh: NBCnews Con đường trở thành tỷ phú USD Ông Donald Trump (1946) sinh ra và lớn lên ở Queens, một quận của thành phố New York, theo học Đại học Fordham trong hai năm và nhận bằng cử nhân kinh tế của Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Ông Trump là con thứ tư của trùm bất động sản New York Fred Christ Trump (gốc Đức) và bà Mary Anne, người Scotland. Ông Trump được mô tả là hiếu động, ngang bướng khi còn nhỏ và được gửi đến học rồi tốt nghiệp ở một trường quân sự nội trú tại Pennsylvania, sau đó tham gia kinh doanh cùng gia đình. Donald Trump được biết đến là một doanh nhân rất nhạy bén trước các cơ hội kinh doanh và có khả năng marketing quảng bá bản thân xuất sắc, với hình ảnh nổi bật như một ngôi sao trong chương trình truyền hình thực tế “Người Tập sự” (The Apprentice). Tập đoàn gia đình nhà ông Trump là Trump Organization (thành lập 1927) ban đầu chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản ở New York. Sau đó, khi tiếp quản vào năm 1971, ông Donald Trump đã mở rộng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm khách sạn, sân golf, giải trí, quản lý tài sản, môi giới, tiếp thị… Dưới thời ông Trump, Trump Organization nổi tiếng là một tập đoàn kiếm tiền từ nhà giàu Mỹ, với quy mô hàng trăm công ty, trị giá nhiều tỷ USD. Đây là ông lớn bất động sản, khách sạn, sân golf tại Mỹ. Trước khi trở thành tổng thống Mỹ, canh bạc đầu tiên của Donald Trump là xây tháp Trump Tower. Nguồn: HWR Sau khi ông Donald Trump tiếp quản, Trump Organization có dự án nổi tiếng đầu tiên là Grand Hyatt New York vào năm 1980, được cải tạo từ khách sạn Commodore tại Manhattan. Trump Organization sau đó dồn dập thực hiện các dự án bất động sản khắp Manhattan, một quận có mật độ dân số đông nhất New York. Tại trung tâm kinh tế và thương mại của nước Mỹ, ông Donald Trump đã xây dựng tòa nhà xa hoa bậc nhất của mình, Tháp Trump (Trump Tower) ở số 721-725 Fifth Avenue giữa đường 56 và 57 ở Midtown Manhattan. Trump Tower cao hơn 200m, 58 tầng, được khánh thành năm 1983 và được xem là một trong những công trình mang tính biểu tượng của New York. Đây cũng là địa điểm, văn phòng của nhiều thương hiệu cao cấp và chính gia đình ông Trump. Trump Tower được xem là một minh chứng về tầm nhìn vĩ đại của ông Trump với vị thế là điểm đến của những người giàu có Mỹ. Trump Organization đã kiếm được 300 triệu USD tiền bán căn hộ tại tòa tháp này. Ông Trump là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản. Ảnh: Quint Gia đình Trump sở hữu một căn penthouse chiếm ba tầng trên cùng, có view đắt giá nhìn thẳng ra công viên Central Park. Ông Trump làm việc ở tầng 26. Có một thang máy riêng có thể đưa ông từ văn phòng đến căn hộ gia đình Trump. Còn Trump World Tower là một tòa nhà chung cư tại khu phố Turtle Bay, cũng ở Midtown Manhattan của thành phố New York. Tòa nhà được phát triển bởi Donald Trump và được xây dựng từ năm 1999 đến năm 2001, cao 262m, có tầm nhìn đối diện là trụ sở Liên Hợp quốc. Trump Organization có hàng chục sân golf, khách sạn và rất nhiều tòa nhà căn hộ. Trong tài liệu công bố khi tranh cử, ông Trump cho biết Trump Organisation được hình thành từ hơn 500 công ty khác nhau. Ông Trump cũng nằm trong ban lãnh đạo của một số công ty có trụ sở ở Anh. Sự nghiệp kinh doanh của ông Trump trong khoảng một thập kỷ qua biến động theo con đường chính trị của ông. Trong những lần tranh cử, những chính sách và bình luận gây tranh cãi của ông đã khiến thương hiệu Trump bị ảnh hưởng tiêu cực. Lượng khách đến các khu vui chơi nghỉ dưỡng của Trump Organization cũng giảm. Tài sản của ông Trump biến động mạnh, có lúc xuống 3 tỷ USD, có lúc lên gần 7 tỷ. Theo Forbes, tính tới sáng 7/11 (giờ Việt Nam), ông Trump có khối tài sản 6,2 tỷ USD (xếp thứ 529 trên thế giới), tăng mạnh so với mức 5,6 tỷ USD hôm 4/11 và mức 3,9 tỷ hôm 19/9. Hồi giữa tháng 7, cũng theo Forbes, ông Trump có khối tài sản 6,5 tỷ USD và xếp thứ 450 trong danh sách các tỷ phú USD trên phạm vi toàn cầu.