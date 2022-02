Doanh nghiệp xây dựng khổ vì giá vật liệu bất thường, Bộ Xây dựng nói gì?

Ngay trong đầu năm 2022, giá thép lại tiếp tục tăng, nhà thầu xây dựng sốt vó (Ảnh: IT).

Mới đây, Bộ Xây dựng có công văn gửi UBND tỉnh Đồng Tháp trả lời kiến nghị hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đồng Tháp kiến nghị cho phép điều chỉnh giá một số vật liệu chủ yếu bị ảnh hưởng biến động bất thường bởi đại dịch Covid-19 đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết, pháp luật về hợp đồng xây dựng không có quy định điều chỉnh giá vật liệu chủ yếu trong trường hợp có biến động bất thường do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Do vậy, Bộ không có cơ sở để hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu do biến động bất thường như kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp.