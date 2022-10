Doanh nghiệp thép đua nhau báo lỗ, hàng nghìn tỷ đồng 'đắp chiếu' trong kho

Hàng loạt doanh nghiệp ngành thép báo lỗ trong quý III/2022.



Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Thép Thủ Đức đạt hơn 1.500 tỷ đồng (giảm 8,3% so với cùng kỳ), lỗ ròng gần 16 tỷ đồng. Năm 2022, doanh nghiệp này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 24 tỷ đồng.



Tương tự, trong giai đoạn từ tháng 7-9/2022, Công ty CP Thép Vicasa - Vnsteel (mã chứng khoán (VCA) đạt doanh thu hơn 477 tỷ đồng (giảm 17% so với cùng kỳ). Cộng thêm khoản lỗ khác gần 700 triệu đồng, Thép Vicasa - Vnsteel báo lỗ trước thuế gần 24 tỷ đồng và lỗ sau thuế gần 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế gần 2 tỷ đồng. Đây cũng là mức thua lỗ kỷ lục theo quý của Thép Vicasa - Vnsteel kể từ khi lên sàn chứng khoán vào năm 2010.



Tính đến hết tháng 9, vốn chủ sở hữu của Thép Vicasa - Vnsteel giảm 25%, còn 178 tỷ đồng. Hồi đầu năm, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối là 53 tỷ đồng nhưng tại 30/9, đã chuyển sang âm hơn 9 tỷ đồng.



Trong quý III năm nay, Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên (TISCO, mã chứng khoán TIS) ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.600 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế 10 tỷ đồng. Nếu không tính tới khoản thu nhập khác, công ty này đã lỗ hơn 38 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh thép.



Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã chứng khoán TLH) ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.100 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại giảm 65% so với cùng kỳ, xuống 57 tỷ đồng. Nếu cùng kỳ 100 đồng doanh thu mang lại 17,7 đồng lãi gộp thì trong quý III con số này chỉ còn gần 5 đồng.