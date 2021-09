Doanh nghiệp sẵn sàng sống chung với dịch lâu dài

Cùng với đó, May 10 đã xây dựng các kịch bản, tình huống có thể xảy ra để có thể chủ động hành động. Theo ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc May 10, mỗi doanh nghiệp cũng là một pháo đài chống dịch, nếu làm tốt, không chỉ duy trì được sản xuất kinh doanh, mà vẫn đảm bảo chung tay phòng chống dịch với Chính phủ.

“Với đầy đủ y tế cơ sở như May 10 cùng hệ thống trang thiết bị vật chất tại May 10, chúng tôi xin một phương án đó là tự chủ động trong việc điều trị F0 và trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Bởi vì trước kia chúng ta không có khái niệm F0 chữa tại nhà, bây giờ chúng ta có khái niệm này rồi, do đó, chúng tôi có thể tự chủ động được. Bây giờ nếu có vaccine nội địa, May 10 sẽ xung phong tiêm đầu tiên và nếu không đảm bảo được tiêm vaccine cho lao động, chúng tôi chắc chắn vẫn bị câu chuyện tắt, mở trong các hoạt động kinh doanh của mình” - ông Thân Đức Việt nói.