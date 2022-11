Doanh nghiệp quay về 'đánh chiếm' thị trường nội địa

Chiều 1/11, UBND TP.HCM tổ chức buổi họp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 2 tháng cuối năm 2022.

Đạt chỉ tiêu tăng trưởng nhưng còn nhiều khó khăn

Theo Cục Thống kê TP.HCM, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10/2022 của thành phố tăng 4,2% so với cùng kỳ nhưng ước tính giảm 3,1% so với tháng 9/2022. Nhận định về số liệu trên tại cuộc họp kinh tế-xã hội tháng 10/2022, ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, IPP giảm phản ánh thị trường hàng xuất khẩu tại thành phố đang gặp khó khăn, đặc biệt đối với ngành dệt may, ngành gỗ. Theo ông Vũ, nguyên nhân đến từ thị trường các nước nhập khẩu bị tác động bởi lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng.

“Hiện, các doanh nghiệp đang tăng cường đẩy mạnh tiêu thụ trong nước. Chỉ số hàng dệt may tiêu thụ trong nước 10 tháng đã tăng 41,5%, hàng gỗ tăng 30%. Doanh nghiệp đang cố gắng tìm kiếm thị trường để duy trì sản xuất, lo việc làm cho người lao động”, ông Vũ nêu nỗ lực từ phía doanh nghiệp.