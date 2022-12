Doanh nghiệp ông Đặng Thành Tâm vay hơn trăm tỷ từ công ty con

HĐQT Công ty Cổ phần Kinh Bắc (KBC) của ông Đặng Thành Tâm vừa thông qua hình thức vay vốn bên liên quan là Công ty TNHH Phát triển Cơ sở hạ tầng Công nghiệp Tân Tập (do KBC nắm quyền kiểm soát) để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Theo đó, KBC vay 110 tỷ đồng với thời hạn 1 năm, tài sản đảm bảo bằng tín chấp, lãi vay được thỏa thuận chia cho từng thời điểm hợp đồng. Tiền lãi được thanh toán một lần sau khi tất toán các khoản vay.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý III của KBC, với lợi nhuận cao gấp hàng chục lần so với cùng kỳ, tuy nhiên do lợi nhuận chênh lệch từ công ty liên kết gần 2.000 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh thuần chỉ đạt 97 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 158 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận này, so với tổng nguồn vốn 33.700 tỷ đồng của KBC, là không tương xứng.