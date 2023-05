Doanh nghiệp Nhật mong Chính phủ Việt Nam kiểm soát giá đất

Trong khi đó, một công ty sản xuất dệt may ở Nhật cho biết trong giai đoạn đại dịch vẫn đầu tư 7 tỷ yên vào nhà máy tại Nghệ An để hướng tới mục tiêu sản xuất 10 triệu sản phẩm may mặc.

Theo vị này, Việt Nam có môi trường dễ thuê lao động, có thể tận dụng ưu đãi thuế. Để phát triển đầu tư, doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ hỗ trợ thủ tục hành chính như giấy phép đầu tư dễ dàng hơn; xóa bỏ tình trạng tắc nghẽn khi thực hiện thủ tục tập trung; có ưu đãi với công nghiệp phụ trợ.

Đại diện Công ty Toyota Hiroshima chia sẻ khát vọng cống hiến cho ngành sản xuất ô tô tại Việt Nam, nhưng từ tháng 10/2022 có chính sách thắt chặt tiền tệ khiến kinh tế chững lại, sản lượng bán ô tô chỉ còn bằng 70% năm trước đó. Do đó, doanh nghiệp kiến nghị cần có chính sách khôi phục.

"Tôi thực sự rất xúc động, cảm ơn các bạn đã chia sẻ, đồng hành và rất hiểu Việt Nam, thể hiện quyết tâm tiếp tục đầu tư vào Việt Nam", Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ sau khi nghe các ý kiến.

Nói về việc hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Nhật Bản là nước tài trợ ODA lớn nhất, đối tác hợp tác lao động thứ 2, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch thứ 3, thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.