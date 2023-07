Doanh nghiệp, người dân vẫn khổ với lãi suất cho vay cao ngất

Đại diện doanh nghiệp và người dân cho biết, dù ngân hàng hứa sẽ cải thiện việc giải ngân vốn nhưng thực tế, vay được vốn ngân hàng thời điểm này vẫn "khó như lên trời".

Trả lời VTC News, một nhân viên ngân hàng thông tin, đối với doanh nghiệp sản xuất, yếu tố cơ bản vẫn phải là có tài sản đảm bảo, báo cáo tài chính chuẩn và trình bày được nguồn kinh doanh khả quan. Mà để đảm bảo được các tiêu chí này là điều không dễ và yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tài chính trung thực. Ngân hàng sẽ có phần mềm quét các số liệu báo cáo tài chính để có được thông tin chuẩn xác nhất về hoạt động của doanh nghiệp.

Vẫn theo nhân viên này, hiện lãi suất vay đã có phần “hạ nhiệt” nhưng so với trước, hạn mức cho vay, định giá tài sản thế chấp đối với khoản vay của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp lại thấp hơn trước. "Tuy nhiên, đây là vấn đề riêng của từng ngân hàng cũng như khách hàng và không mang tính cố định. Cá nhân, doanh nghiệp khi tiếp cận mới thực sự biết yêu cầu của họ là gì và có đáp ứng được hay không", nhân viên này nói.

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc một công ty bất động sản tại Hà Nội cho biết, hầu hết các doanh nghiệp bất động sản đều gặp khó trong vấn đề định giá tài sản do giá đang giảm mạnh, chỉ bằng 60-70% so với trước đây. Tỷ lệ vốn vay trên mức định giá hiện nay là 70%, thấp hơn 20% so với cách đây vài tháng. Cuối tháng 2/2023, tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản của Ngân hàng ACB là 75% nhưng nay là 70%, của BIDV từ 90% còn 70%, của PVCombank từ 85% xuống còn 70%.

Nhân viên tín dụng của một ngân hàng cũng cho biết, cuối 2022, đối với tài sản thế chấp là căn hộ chung cư giá 3 tỷ đồng thì mức cho vay là 2,5 tỷ đồng nhưng hiện nay hạn mức đối với tài sản này chỉ vào khoảng 2 tỷ đồng.

Doanh nghiệp gỗ đang gặp khó khăn do “đói" đơn hàng, thiếu đầu ra, vì thế rất cần nguồn vốn ngân hàng. (Ảnh minh họa: VietnamPlus)

Đại diện các ngành nghề khác cũng than, phải rất chật vật để tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.