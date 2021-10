Doanh nghiệp muốn tự “đo ni đóng giày” trong phòng, chống dịch

Khôi phục phát triển kinh tế trong trạng thái “bình thường mới” vừa đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 là yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp (DN) hiện nay. Việc duy trì sản xuất “3 tại chỗ” vẫn được nhiều DN lựa chọn áp dụng nhằm duy trì tốt sản xuất nhưng vẫn giữ được an toàn cho đội ngũ công nhân lao động.

Theo chia sẻ của bà Phạm Thị Huân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Ba Huân, do nhà máy và trang trại trứng Ba Huân đều nằm ở các tỉnh thuộc vùng dịch, bao gồm trang trại nuôi gà ở Bình Dương, trang trại và nhà máy chế biến thực phẩm ở Long An, nhưng với mục tiêu đảm bảo cho người tiêu dùng có sản phẩm an toàn, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, lãnh đạo DN đã động viên đội ngũ công nhân thực hiện “3 tại chỗ” cũng như tính toán chỗ ăn, ở tại nhà xưởng cho nhân viên.

“Vấn đề khó nhất trong việc thực hiện “3 tại chỗ” đối với DN là mặt bằng, kế đến là hạ tầng bên trong như nhà vệ sinh, nhà ăn cũng như đảm bảo khoảng cách giãn cách. Hiện tại, Ba Huân vẫn giữ vững được “3 tại chỗ” nhưng sản lượng làm ra đôi khi bị thiếu hụt. Vừa qua TP.HCM lâm vào tình trạng khan hiếm trứng, Sở Công Thương đồng ý cho các DN tăng giá bán để bù chi phí sản xuất, vận chuyển nhưng DN Ba Huân vẫn cam kết giữ nguyên giá, chia sẻ khó khăn với người dân”, bà Huân chia sẻ.

Tái sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh là bài toán khó đòi hỏi các DN phải đảm bảo cân đối sao cho vừa an toàn, nhưng vẫn phải đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy, nhiều DN, đặc biệt những DN có số lượng lao động lớn tại các địa phương giãn cách xã hội, rất khó để giải quyết ngay việc này. Một trong những nguyên nhân là chi phí xét nghiệm Covid-19 quá lớn.