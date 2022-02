Doanh nghiệp lạc quan, mong chờ năm mới bội thu

"Cộng đồng doanh nghiệp rất mong Nhà nước hỗ trợ. Chẳng hạn, sớm xây dựng đội tàu nội địa vận chuyển tuyến đường dài để phục vụ doanh nghiệp trong nước nhằm tránh lệ thuộc vào đội tàu nước ngoài", ông Thập đề xuất.

Nhiều việc phải làm trong 2022

Theo ông Trương Quang An, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Thanh long Tầm Vu (Long An), đơn vị chuyên sản xuất, thu mua, xuất khẩu thanh long cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới, doanh bắt buộc phải linh hoạt tính toán các kế hoạch sản xuất, kinh doanh để xoay chuyển tình thế. Như để hạn chế rủi ro do vướng mắc ở khâu vận chuyển hàng hóa tại các cảng, doanh nghiệp chuyển từ xuất khẩu trái cây tươi sang xuất hàng trái cây đông lạnh, bảo quản tốt hơn. Đồng thời tăng cường các hoạt động trực tuyến để tìm kiếm khách hàng, đa dạng hóa thị trường…

“Khó khăn lớn nhất hiện nay của doanh nghiệp chính là chi phí vận chuyển tăng chóng mặt; thông quan hàng hóa diễn ra chậm chạp, kẹt cảng, kẹt cửa khẩu. Điều này đang ăn mòn lợi nhuận của doanh nghiệp, kéo giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam”, ông An nói.

“Để khắc phục những khó khăn trên, Việt Nam cần triển khai nhiều giải pháp như đầu tư xây dựng các trung tâm logistics nông sản ở vùng sản xuất trọng điểm. Những trung tâm như vậy phục vụ nhu cầu cho cả một vùng, đảm nhận lưu trữ, phân phối hàng hóa”, ông An nói thêm.