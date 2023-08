Doanh nghiệp khó, không trả nổi: Ngân hàng làm gì với 8,5 tỷ USD trái phiếu?

Theo FiinGroup, áp lực trả nợ vay trái phiếu đến hạn từ nay đến cuối năm vẫn rất lớn đối với khối doanh nghiệp phi tài chính, trong đó có đến gần một nửa là các khoản trái phiếu đến hạn của các doanh nghiệp bất động sản (BĐS). Điều này diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2023 của khối doanh nghiệp phi tài chính vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục rõ nét, ngoại trừ một số doanh nghiệp lớn đầu ngành như Vinhomes.

Chất lượng lợi nhuận và khả năng thanh khoản vẫn tiếp tục suy yếu trong thời gian vừa qua. Do đó, FiinRatings đánh giá khả năng trả nợ của các tổ chức phát hành này trong nửa sau 2023 vẫn chưa thể cải thiện một cách tích cực do các thách thức về môi trường kinh doanh và điều kiện kinh doanh đang đặt ra các bài toán khó cho chủ doanh nghiệp, rủi ro gia tăng nợ xấu vẫn sẽ hiện hữu và có xu hướng gia tăng.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm những chuyển biến tích cực từ việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý của dự án BĐS giúp các đơn vị phát triển dự án BĐS có thể vay vốn trở lại, tạo cơ hội cho một số chủ đầu tư khôi phục trở lại mà chúng tôi kỳ vọng là “happy ending” trong bối cảnh lãi suất thấp hiện nay và cầu về nhà ở tại Việt Nam thì vẫn cao, nhất là phân khúc trung cấp trở xuống.

Dĩ nhiên, chúng ta cũng sẽ đối mặt một số trường hợp “hạ cánh mềm” tức là cần thêm thời gian để tiếp tục cấu trúc lại nợ kể cả sau khi đã được tái cấu trúc lại nợ hoặc bơm vốn thêm. Hoặc tình huống xấu hơn là nợ xấu có thể lớn hơn nếu dự án đó được bơm vốn nhưng vẫn không thể hồi phục và khi đó thì có thể xem là “hạ cánh cứng”.