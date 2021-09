Doanh nghiệp khẩn thiết mong nối lại du lịch nội địa

Doanh nghiệp cho rằng du lịch nội địa nên là ưu tiên số một trong giai đoạn này. (Ảnh: Vietfoot Travel).

Thiếu quy trình thống nhất

Chiều nay (28/9), Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã đề xuất chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc, kết nối khách du lịch đi từ "vùng xanh" tới "điểm du lịch xanh" một cách an toàn. Chương trình cũng đề ra bộ tiêu chí an toàn ở các vị trí làm việc và phục vụ khách, nhằm đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch phù hợp. Theo đề xuất này, du khách trên 18 tuổi đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 là có thể đi du lịch nội địa, tùy theo mức độ dịch bệnh của điểm đi, điểm đến mà cần thêm kết quả âm tính từ xét nghiệm PCR hoặc test nhanh trong khoảng từ 48-72 giờ. Du khách dưới 18 tuổi cần kết quả âm tính với xét nghiệm PCR để du lịch tới các tỉnh, thành phố khác.

Tuy nhiên ông Vũ Thế Bình – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng việc thực hiện chương trình này không dễ dàng, vì hiện nay dịch bệnh chưa chấm dứt, khái niệm "du lịch an toàn" chưa được thống nhất và quan điểm về khôi phục, phát triển du lịch tại các địa phương còn khác nhau. Vì vậy, rất cần triển khai thực tế để từng bước điều chỉnh, xây dựng một quy trình thống nhất cho phép du lịch "sống chung" với COVID-19.

"Vấn đề cốt lõi là 'du lịch an toàn', mọi người đều nói nhưng tiêu chí cụ thể thì chưa được thống nhất. Rất nhiều địa phương lo sợ mất an toàn, không ủng hộ du lịch. Vì vậy lúc này chính là thời điểm cần phải khôi phục du lịch nội địa. Chỉ có thông qua thực tiễn với những đoàn khách cụ thể, chúng ta mới có thể điều chỉnh và thống nhất về 'du lịch an toàn', không có bắt đầu thì không thể giải quyết được rào cản này" - ông Vũ Thế Bình cho biết.