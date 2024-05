Doanh nghiệp gia nhập và quay lại hoạt động nhiều hơn số rút lui

Số vốn đăng ký thành lập trong 5 tháng qua đạt 601.220 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023. Có 5/6 khu vực trên cả nước có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2023, trừ khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. Tuy nhiên, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng là hơn 1,2 triệu tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2023.