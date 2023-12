Doanh nghiệp của Bầu Đức nổi sóng, sẽ tiếp tục 'thăng hoa'?

Tổng giá giao dịch trên cả 3 sàn trung bình mỗi phiên chỉ đạt 15.065 tỷ đồng, giảm 29% so với tuần trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn, chủ yếu trên HOSE với giá trị 705 tỷ đồng (-23% so với tuần trước). Hai sàn HNX và UPCOM lần lượt ghi nhận giá trị bán ròng 12 tỷ đồng và 32 tỷ đồng. Tổng cộng, khối ngoại bán ròng 750 tỷ đồng trên cả ba sàn (-22% so với tuần trước).

Kinh tế hồi phục, tỷ giá ổn định

Trong tuần qua, thông tin lạm phát Mỹ hạ nhiệt càng củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm đảo chiều chính sách tiền tệ, USD đi xuống. Ngân hàng trung ương các nước bao gồm Việt Nam có thêm dư địa để bơm tiền kích thích nền kinh tế.

Công cụ theo dõi lãi suất Fed - CME FedWatch Tool cho thấy khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong quý I/2024 tăng vọt, mức dự báo từ 25% lên 50%. Khả năng Fed giữ nguyên lãi suất điều hành trong cuộc họp vào trung tuần tháng 12 này lên tới 95%.

Trong nước, đà phục hồi của nền kinh tế bứt tốc trong tháng 11 với sản lượng công nghiệp, tổng mức bán lẻ và số liệu xuất khẩu đều khả quan hơn so với tháng trước. Đồng thời, lạm phát và tỷ giá hạ nhiệt tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục bơm ròng qua kênh thị trường mở, qua đó kéo lượng tín phiếu đang lưu hành về chỉ còn khoảng 15.000 tỷ đồng.

NHNN cũng có động thái tiếp tục nới room tín dụng. Các ngân hàng dùng hết 80% chỉ tiêu sẽ được tăng hạn mức, nhà băng giảm lãi suất cũng được ưu tiên. Với động thái này, tăng trưởng tín dụng năm nay có thể đạt mức cao hơn 11-12%, sau khi chỉ đạt khoảng 8,4% tính tới cuối tháng 11. So với kế hoạch, dư địa còn lại của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng còn hơn 6%, tương đương khoảng 735.000 tỷ đồng.