Doanh nghiệp có giấc mơ lớn, hợp tác đưa đất nước phát triển

Cũng tại buổi gặp mặt, ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel cho hay năm 2023 là năm có nhiều khó khăn, nhưng Viettel vẫn đạt doanh thu tăng xấp xỉ 10%, gần 180.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 51.000 tỷ đồng. Trong năm 2023, Viettel đã đưa nền tảng trợ lý ảo phục vụ công chức, viên chức vào hoạt động.

Nhận định về việc hỗ trợ các doanh nghiệp của Bộ TT&TT, ông Tào Đức Thắng khẳng định: “Năm 2023, Bộ TT&TT đã đưa ra chiến lược, hành lang pháp lý thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Các doanh nghiệp đã được tham gia xây dựng hành lang pháp lý như Luật Viễn thông… Bộ TT&TT đã quan tâm đến khó khăn và có biện pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp”…

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel: Trong năm 2023, Viettel đã đưa nền tảng trợ lý ảo phục vụ công chức, viên chức vào hoạt động. (Ảnh: Chí Hiếu)

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC đề xuất, Bộ TT&TT cần sớm xây dựng chính sách để tiếp cận với công nghiệp AI. CMC sẽ đầu tư mạnh vào AI, trung tâm dữ liệu và sẽ ra nước ngoài nhiều hơn. Ông Chính cũng khẳng định, những gì khó khăn nhất đã nằm ở 2023, năm 2024 là năm để doanh nghiệp ICT Việt Nam cất cánh.

Ông Vương Quang Khải, Phó tổng giám đốc VNG khẳng định đơn vị này đã có bước đột phá về AI và đã đánh giá rất cao sự hỗ trợ của Bộ TT&TT đối với các doanh nghiệp. Để làm được về AI, VNG phải đầu tư hàng triệu USD để mua các máy tính có năng lực xử lý lớn, nhưng cũng không thể mua được máy do tác động của cuộc chiến về chip. “VNG đã đề xuất Bộ TT&TT hỗ trợ và Bộ đã làm việc với đối tác song phương, giúp VNG mua được thiết bị” - ông Khải thông tin.

Ông Nguyễn Đặng Phương, Chủ tịch Công ty E Cqurity - công ty chuyên cung cấp các dịch vụ và giải pháp bảo mật tấn công, tập trung vào tấn công và phòng thủ chủ động các hạ tầng trọng yếu hiện đang đặt văn phòng tại thị trường Thái Lan, Singapore, Mỹ - cho rằng Việt Nam có thế mạnh về an ninh mạng. ECqurity quay về Việt Nam vì muốn tạo môi trường cho các bạn trẻ cọ sát với môi trường quốc tế.

Chia sẻ với Chủ tịch Công ty E Cqurity, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Việt Nam muốn thịnh vượng thì phải thịnh vượng trên không gian mạng. Bảo vệ an toàn trên không gian mạng chính là bảo vệ sự thịnh vượng. Việt Nam có cơ hội trở thành cường quốc về an ninh mạng. Các công ty an ninh mạng hoạt động ở Việt Nam nhưng phải nghĩ đến tầm vóc toàn cầu. Bộ TT&TT sẽ hậu thuẫn cho các công ty an ninh mạng Việt Nam đi ra thế giới.

Ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch VNPT giới thiệu và bày tỏ mong muốn làm nền tảng về nông nghiệp để giúp cho hơn 70 triệu người dân Việt Nam sống ở nông thôn. Nền tảng này đang được VNPT triển khai, sẽ kết nối chu trình từ gieo trồng, chăm sóc, truy xuất nguồn gốc, tiêu thụ sản phẩm.

Hồi đáp lại ý tưởng trên, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, người nông dân chỉ thoát nghèo khi có thương hiệu mảnh vườn, trái cây của mình. Vì vậy, bài toán xuất xứ của VNPT sẽ giúp người nông dân có thương hiệu của mình. Bộ TT&TT cam kết sẽ đi cùng các doanh nghiệp.