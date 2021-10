Doanh nghiệp chật vật, ngân hàng vẫn lãi nghìn tỷ đều như vắt tranh

Lợi nhuận tăng mạnh

Còn một tuần trước thời điểm hạn chót 30/10 để các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý III, nhưng bức tranh lợi nhuận đã dần lộ diện với sự phân hóa rõ nét. Trong đó, bất chấp nhiều doanh nghiệp khó khăn, thua lỗ, hàng loạt ngân hàng vẫn tiếp tục công bố những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Trong các ngân hàng đã công khai số liệu tài chính quý III, Techcombank là nhà băng có lãi lớn nhất với lợi nhuận trước thuế 5.562 tỷ đồng, tăng 40% so với quý III/2020. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng do tỷ phú Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch HĐQT báo lãi 17.098 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay, Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận 19.800 tỷ đồng, con số lịch sử của ngân hàng. Như vậy, sau 3/4 thời gian, ngân hàng này đã hoàn thành 86% kế hoạch lợi nhuận. Trong buổi chia sẻ với cổ đông tổ chức ngày 22/10, ông Ngô Hoàng Hà, Phó giám đốc Khối Tài chính Kế hoạch của Techcombank, tự tin cho rằng ngân hàng hoàn toàn có thể vượt kế hoạch đã đề ra tại đại hội thường niên năm nay.

Ở nhóm tầm trung về quy mô tổng tài sản, các ngân hàng cũng lần lượt công bố mức tăng trưởng lợi nhuận rất cao.