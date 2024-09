Doanh nghiệp, cá nhân TP HCM ủng hộ 58 tỷ 235 triệu đồng giúp các tỉnh phía Bắc bị bị thiệt hại do bão số 3

91 doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân tại TP HCM đóng góp 58 tỷ 235 triệu đồng, trong đó hàng hóa là 6 tỷ 290 triệu đồng hỗ trợ các tỉnh phía Bắc bị lũ lụt. UB MTTQ TP HCM và Tiktok Việt Nam ký kết chương trình về cam kết hỗ trợ truyền thông, nền tảng để lan tỏa mạnh mẽ chương trình kêu gọi khắc phục thiên tai. Hưởng ứng đợt vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM và Công đoàn Viên chức TP. HCM phát động, các đoàn viên thuộc Công đoàn cơ sở Sở TT-TT đã tự nguyện đóng góp ít nhất 01 ngày lương để kịp thời hỗ trợ đồng bào phía Bắc, ngày 12/9, Sở tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ. Tham dự buổi phát động có Thành ủy viên, Giám đốc Sở TT-TT TP HCM Lâm Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội In TP. HCM Nguyễn Thái Linh; Phó Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP. HCM Nguyễn Thị Ánh Tuyết cùng đông đảo cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở TT-TT TP. Giám đốc Sở TT-TT Lâm Đình Thắng cho biết, hưởng ứng chủ trương của TP. HCM, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “TP Hồ Chí Minh cùng cả nước, vì cả nước”, Sở đã phát động đến cán bộ, viên chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở cùng chung tay góp sức giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục những hậu quả nặng nề sau cơn bão, lũ, sớm ổn định cuộc sống. Ngay tại buổi phát động, Sở TT-TT, Công ty TNHH MTV Phần mềm Quang Trung, Hội In TP. HCM, Công ty TNHH Đường sách TP. HCM và các đơn vị xuất bản đã quyên góp được số tiền lên đến 250 triệu đồng. Cũng trong chiều nay, tại trụ sở số 55 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tham dự lễ phát động có đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân Naly Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào; Nguyễn Minh Triết, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc - phó bí thư Thành ủy TP, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - kêu gọi và vận động người dân TP phát huy tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", "thương người như thể thương thân" sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM chia buồn sâu sắc với các gia đình có thân nhân bị tử vong, bị thương do ảnh hưởng bởi thiên tai vừa qua tại các tỉnh phía bắc. Bước đầu, TP HCM đã ủng hộ đồng bào các tỉnh miền bắc bị thiệt hại 120 tỷ đồng và trực tiếp hỗ trợ cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên mỗi tỉnh 10 tỷ đồng. Tại lễ phát động, có 91 doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân với số tiền 58 tỷ 235 triệu đồng, trong đó hàng hóa là 6 tỷ 290 triệu đồng. Cùng ngày, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh và Tiktok Việt Nam cũng đã ký kết chương trình về cam kết hỗ trợ truyền thông, nền tảng để lan tỏa mạnh mẽ chương trình kêu gọi khắc phục thiên tai. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ chuyển số tiền đóng góp của đơn vị đến các tỉnh, TP bị thiệt hại theo tinh thần "hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất đến tận tay các gia đình bị thiệt hại về người, tài sản do thiên tai", góp phần giúp đồng bào khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Mọi thông tin đóng góp sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (https//:ubmttq.hochiminhcity.gov.vn). Số tài khoản tại kho bạc với tên tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, với số tài khoản: 3743.0.1045300.94282; Mã đơn vị có quan hệ ngân sách 1045300; tại Kho bạc Nhà nước TPHCM. Tài khoản tại ngân hàng, với tên tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, với số tài khoản (VNĐ): 000.870.406.001.484; Số tài khoản (USD): 000.884.006.000.239 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank), CN Bình Chánh, PGD Kỳ Hòa Swift code: SBITVNVX Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, 5 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TPHCM; Điện thoại: (028) 38.223.212 - 38.221.368