Doanh nghiệp bắt tay nâng giá vàng?

Chốt phiên giao dịch ngày 8/3, giá vàng miếng SJC trong nước ở mức 70 - 72,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 2.015 USD/ounce, tương đương 55,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước gần 18 triệu đồng/lượng.

Tuy giá biến động mạnh, tăng giảm vài triệu đồng trong ngày nhưng giao dịch hiện nay không chạy theo một chiều như ở những thời điểm sốt nóng trước đây. Khi được hỏi về lý do vàng tăng giá có phải do khan hiếm nguồn cung, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại Hà Nội cho biết, doanh nghiệp có nhà máy sản xuất, chế tác vàng nên đảm bảo nguồn cung vàng, đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp này từ chối trả lời lý do khiến vàng tăng giá nhanh thời gian qua.

Cơ quan chức năng nên vào cuộc

Lâu nay, mỗi khi giá vàng thế giới tăng, giá vàng trong nước gần như ngay lập tức tăng cao hơn; chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ngày càng giãn rộng. Ngày 8/3, giá vàng thế giới chạm ngưỡng 2.025 USD/ounce rồi giảm về mốc 2.012 USD/ounce. Theo tỷ giá quy đổi hiện hành, giá vàng thế giới tương đương 55,8 triệu đồng/lượng. Thời điểm cao nhất, giá vàng miếng trong nước cao hơn giá vàng miếng thế giới gần 20 triệu đồng/lượng. Sau khi quay đầu lao dốc vào cuối phiên giao dịch ngày 8/3, giá vàng miếng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17 triệu đồng/lượng.