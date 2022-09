Đoàn xe sửa biển số, chạy tốc độ 'tên bắn' ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai

7 giờ trước Nhịp sống

Chuyên gia cho rằng cần hài hòa giữa an toàn đường sắt và du lịch, nhưng an toàn vẫn là trên hết. Và không có cà phê đường tàu, Hà Nội vẫn có nhiều điểm du lịch hấp dẫn, an toàn.