Đoàn Văn Hậu sút bóng trúng cổ động viên

Đoàn Văn Hậu chia sẻ với truyền thông trên sân: “Trong trận đấu, tôi có một tình huống chưa kìm hãm được cảm xúc của bản thân, sút bóng lên khán đài và không may trúng phải cổ động viên. Tôi sẽ rút kinh nghiệm”.

Thực chất, đây là hành động cản phá của nam cầu thủ trước một pha tranh chấp bóng kịch tính. Tuy nhiên trái bóng lại vụt thẳng về hướng trọng tài biên và khán đài.