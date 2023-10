Đoàn Văn Hậu khoe đăng ký kết hôn với bạn gái Doãn Hải My

Tháng 9/2023, Văn Hậu đăng bức hình chụp cùng Doãn Hải My với một đóa hoa hình trái tim và chiếc bánh kem cũng hình trái tim, màu hồng, in dòng chữ "She said Yes". Đặc biệt hơn, trên ngón tay Hải My đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út, như một cách thông báo cô chấp nhận lời cầu hôn của hậu vệ đội tuyển Việt Nam.

Ở tuổi 24, Văn Hậu giành 4 chức vô địch V-League trong màu áo Hà Nội FC và CLB Công an Hà Nội. Tại đội tuyển quốc gia, Văn Hậu giành chức vô địch AFF Cup 2018, huy chương vàng SEA Games 30 và nhiều thành tích ấn tượng khác. Doãn Hải My vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Cô đang có một số dự định về thời trang và phim ảnh.

Văn Hải