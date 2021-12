Doãn Quốc Đam phản bác khi Mến 'Phố trong làng' bị gọi là Chí Phèo

Doãn Quốc Đam trong trích đoạn phim 'Phố trong làng'

Doãn Quốc Đam đang là gương mặt phủ sóng giờ vàng cả 5 ngày trong tuần với hai vai diễn có màu sắc trái ngược nhau trong Thương ngày nắng về và Phố trong làng. Cùng với việc hai phim lên sóng song song, nam diễn viên cũng phải phân chia thời gian để theo hai đoàn phim.