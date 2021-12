Đoàn phim ‘Mai Diễm Phương’ bị anh trai nữ diễn viên khởi kiện

Phim về Mai Diễm Phương ghi được dấu ấn sau gần một tháng công chiếu.

Phim tiểu sử Anita - Mai Diễm Phương kể về cuộc đời và sự nghiệp lúc sinh thời của ngôi sao huyền thoại Mai Diễm Phương. Người mẫu trẻ Vương Đan Ny đảm nhiệm vai cố diễn viên. Theo HK01, hiện tại bộ phim đạt doanh thu hơn 50 triệu HKD (6,4 triệu USD) sau 3 tuần công chiếu. Phim nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, nghệ sĩ và khán giả Hoa ngữ.

Trailer phim 'Mai Diễm Phương'

Your browser does not support the video tag.

Thúy Ngọc