Đoàn Minh Tài trao quà Tết cho người nghèo, trẻ nhiễm chất độc da cam

Các nghệ sĩ thấy trăn trở khi nghĩ đến người nghèo, những đứa trẻ chẳng may nhiễm chất độc da cam lại càng thêm khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Điều đó thôi thúc họ san sẻ những gì mình cho những mảnh đời kém may mắn.

Đoàn Minh Tài, Sunny Đan Ngọc và Oanh Phan đã đến tận nhà các hộ nghèo ở Gò Công trao quà. Người dân không khỏi xúc động khi nhận quà Tết từ các nghệ sĩ. Đoàn nghệ sĩ đã nhận thư cảm ơn của chính quyền địa phương chiều cùng ngày.

Đại diện đoàn nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Minh Tài nói: “Những ngày giáp Tết, không khí xuân đã về khắp phố phường như báo hiệu một khởi đầu mới tươi sáng hơn cho mọi người sau đại dịch. Mong những phần quà thiết thực dù nhỏ này sẽ mang một chút tình xuân đến người già, trẻ em bệnh tật, tiếp thêm động lực cho họ vững vàng trên đường đời của mình".