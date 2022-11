Đoạn kết nào cho vụ "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi đến tử vong?

Ngày mai (25/11), TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội Giết người và Hành hạ người khác; bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, cha của nạn nhân) về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Liên quan vụ án, trước đó ngày 25/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) bắt khẩn cấp Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Đến nay, vụ án đã trải qua 330 ngày điều tra, truy tố, xét xử.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (Ảnh: Hải Long).

Lưới trời lồng lộng

Tối 22/12/2021, một bệnh viện ở quận Bình Thạnh tiếp nhận bệnh nhi (bé gái 8 tuổi) trong tình trạng mất nhận thức, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi nhập viện. Quá trình khám sơ bộ, bác sĩ phát hiện trên người cháu bé có dấu hiệu bầm tím, nghi ngờ bị bạo hành nên trình báo công an.

Thời điểm đó, dư luận xôn xao, một bé gái đã chết oan ức vì bị "dì ghẻ" hành hạ tàn độc, trước sự vô cảm của cha ruột, trong căn hộ chung cư sang trọng ở quận Bình Thạnh. Sự việc được lan truyền rất nhanh qua mạng xã hội, báo chí. Hàng loạt hội nhóm xuất hiện nhằm kêu gọi mọi người cùng lên tiếng vạch trần, nghiêm trị kẻ gây ra tội ác.

Xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Nạn nhân là bé gái N.T.V.A. (8 tuổi), sinh sống cùng cha là Nguyễn Kim Trung Thái và "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại một chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh.

Cặp đôi Trang, Thái trước khi bị bắt (Ảnh: A.X).

Qua chứng cứ thu thập ban đầu, nhà chức trách xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang là người trực tiếp gây ra cái chết cho bé gái. Ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp Nguyễn Võ Quỳnh Trang để điều tra hành vi hành hạ, đánh đập bé gái đến tử vong.

Ngày 28/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội Hành hạ người khác. Trước bức xúc của dư luận, tính chất của vụ án, hồ sơ nhanh chóng được chuyển lên Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM quyết định khởi tố vụ án Giết người và Che giấu tội phạm. Đồng thời, quyết định khởi tố Nguyễn Kim Trung Thái về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội Giết người và Hành Hạ người khác. Quá trình điều tra, hành vi phạm tội của đôi tình nhân Trang, Thái dần được phơi bày khiến nhiều người xót xa cho số phận của bé gái 8 tuổi…

Bước ngoặt phục hồi camera

Theo đó, bé gái 8 tuổi là con gái của Thái và chị N.T.H.. Tháng 8/2020, vợ chồng ly hôn, Thái được TAND quận 1 giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con. Hoàn tất thủ tục ly hôn, Thái dẫn Trang về chung sống như vợ chồng tại một căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh.

Thời gian này, bé gái 8 tuổi cũng sống chung cha và "dì ghẻ" Quỳnh Trang. Tháng 10/2021, do dịch bệnh Covid-19 nên bé gái học online tại nhà, Trang không có việc làm nên Thái giao kèm con học. Khoảng thời gian này, Trang nhiều lần ra tay hành hạ bé gái dã man.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (Ảnh: Hải Long).

Cụ thể, ngày 7/12/2021, trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, Trang bắt bé gái học bài trong tình trạng quỳ gối, hai tay giơ lên cao và bị đánh, mắng. Chứng kiến cảnh nhân tình hành hạ con gái nhưng Thái vẫn ngồi yên trên giường, không có phản ứng.

Liên tiếp các ngày 10, 11 và 12/12/2021, Trang không cho bé gái mặc quần áo, dùng hung khí để hành hạ bé bằng nhiều cách thức man rợ. Trang còn dùng tay, chân đánh, đạp vào người, bụng, vùng kín của bé… kể cả khi bé vừa đi khâu vết thương ở bệnh viện trở về. Đau lòng hơn, hai lần Trang bắt bé gái chui vào chuồng, nhốt cùng một con chó...