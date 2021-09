Doãn Hải My: 'Không buồn khi bị nói nổi tiếng nhờ Đoàn Văn Hậu'

.

- Nghệ sĩ hiện nay thường có thói quen giấu kín cuộc sống cá nhân trước truyền thông vì sợ gặp phiền phức. Bạn nghĩ mình có dám mạo hiểm và muốn thử thách tình yêu trước dư luận?

Tôi quan niệm khi là người của công chúng, bạn phải chấp nhận và vui vẻ khi được quan tâm về công việc cũng như cuộc sống. Sự quan tâm của khán giả là động lực để tôi cố gắng làm những điều tốt đẹp, đáp lại tình cảm yêu mến. Tuy nhiên, mỗi người đều muốn có một khoảng riêng và chúng ta nên tôn trọng điều này. Nếu có dịp phù hợp, tôi sẽ chia sẻ rõ hơn chuyện tình yêu với mọi người.

- Nhiều người đẹp, hoa hậu của showbiz Việt hay bị gắn mác “bình hoa di động”. Doãn Hải My có sợ hình ảnh của mình cũng bị gọi như vậy?

Với nền tảng học thức, cách ứng xử cùng tài năng, tôi không sợ bị gắn mác "bình hoa di động". Khi được dư luận chú ý, chắc chắn không tránh được những bình luận tiêu cực, thậm chí là "thêu dệt" nhưng tôi sẽ luôn vững tâm, làm những việc tử tế, có ích cho cộng đồng.

Định hình bản thân trước công chúng là một quá trình dài và cần nhiều thời gian. Tôi đang học tập, tích lũy và phát triển một cách tốt nhất để có thể trở nên hoàn thiện hơn, xứng đáng với sự quan tâm và yêu thương đã nhận được.

- Người hâm mộ hay khuyên Doãn Hải My nên dự thi Miss World Vietnam 2021 khi cuộc thi có thể diễn ra, bạn nghĩ sao?

Tôi nhận được nhiều lời ủng hộ, động viên tham gia các cuộc thi sắc đẹp khác chứ không chỉ Miss World Vietnam. Tuy nhiên, dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng nên tôi không thể nghĩ tới việc gì khác ngoài mong muốn đóng góp, chia sẻ khó khăn với đồng bào đang chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 và đẩy lùi dịch bệnh để Việt Nam trở lại cuộc sống bình thường. Khi đó, nếu có cơ hội và cảm thấy phù hợp, tôi sẽ suy nghĩ chuyện dự thi.

Đức Thắng