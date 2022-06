Đoàn Di Băng không chỉ có cuộc sống viên mãn bên anh xã đại gia Nguyễn Quốc Vũ, nhan sắc cựu ca sĩ cũng khiến dân tình trầm trồ, xuýt xoa.

Theo đó, dù trải qua 3 lần sinh đẻ song cựu ca sĩ vẫn giữ được nét trẻ trung, vóc dáng mảnh mai, quyến rũ. Nhưng cũng chính sự "lão hóa ngược" này mà giọng ca Chạm Vào Quá Khứ không ít lần vướng tin đồn đẹp là nhờ bác sĩ can thiệp.

Đoàn Di Băng véo mũi khẳng định ''hàng real'' không dao kéo.

Đơn cử như mới đây, nữ đại gia quận 7 được cho có nâng mũi nên sống mũi mới cao và thẳng tắp. Để chứng minh chiếc mũi là "hàng real", Đoàn Di Băng đã phải dùng đến biện pháp mạnh.