Đoạn clip gây sốt của nhạc công đánh trống đến gãy dùi khi đệm nhạc cho Phương Mỹ Chi

Your browser does not support the video tag.

Và thêm lần nữa, chiếc dùi đánh trống tiếp tục bị gãy. Không chút lúng túng, nam nhạc công xử lý đầy chuyên nghiệp khi bình tĩnh quăng chiếc dùi trống bị gãy ra phía sau và cầm lấy một chiếc dùi mới để đệm trống.