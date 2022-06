Đỗ xe sai quy định, cặp vợ chồng lao vào tát bảo vệ khu đô thị

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ xô xát giữa bảo vệ và cư dân xảy ra tại một khu đô thị hạng sang ở Hà Nội.

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, người ồng liên tục to tiếng chạy qua quát mắng bảo vệ. Còn người vợ ăn mặc lịch sự cũng chạy đến chửi bới, thậm chí tát thẳng mặt anh bảo vệ.