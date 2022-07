Đồ uống phổ biến làm giảm mức đường huyết, ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Ảnh minh họa: Healthkart

Phân tích mới của Đại học Bang Ohio (Mỹ) ghi nhận trà xanh có thể cải thiện tất cả những yếu tố trên. Do đó, loại trà này có khả năng làm giảm tỷ lệ các biến chứng chết người liên quan đến hội chứng chuyển hóa - bệnh tim mạch vành và đột quỵ. Kết quả được công bố trên tạp chí Current Developments in Nutrition.



Một nhóm gồm 40 người đã được tuyển dụng để tham gia khảo sát. Họ uống viên bổ sung trà xanh trong 28 ngày. Đó là dạng kẹo dẻo chứa hợp chất catechin, tương đương với 5 tách trà xanh.



Trong 28 ngày kế tiếp, các tình nguyện viên uống giả dược.



Trong cả hai phần của thử nghiệm, những người tham gia ăn ít trái cây và rau để đảm bảo đánh giá chính xác về trà xanh. Nếu có bất kỳ kết quả khả quan nào, lý do là từ trà xanh chứ không phải từ chế độ ăn uống lành mạnh.



Kết quả cho thấy, mức đường huyết lúc đói của tất cả những người tham gia đều thấp hơn đáng kể trong giai đoạn uống trà xanh. Họ cũng ít bị viêm ruột và rò rỉ ruột. Rò rì ruột là khi lớp niêm mạc ruột có các vết nứt hoặc lỗ thủng, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào máu và gây viêm.



Theo Giáo sư dinh dưỡng Richard Bruno, đây được cho là yếu tố khởi đầu cho bệnh béo phì và kháng insulin, vốn là trung tâm của tất cả các rối loạn chuyển hóa tim.



Tất cả những người tham gia - một nửa khỏe mạnh và một nửa mắc hội chứng chuyển hóa - đều thấy lợi ích từ giai đoạn uống trà xanh. Đây là kết quả khiến chính nhóm nghiên cứu bất ngờ.



Giáo sư Bruno cho biết: "Điều này cho thấy, trong vòng một tháng, chúng ta có thể giảm lượng đường trong máu ở cả nhóm mắc hội chứng chuyển hóa và những người khỏe mạnh. Việc giảm lượng đường trong máu dường như có liên quan đến giảm rò rỉ ruột và giảm viêm ruột".



Nhưng Giáo sư Bruno nói thêm: “Chúng tôi không cố gắng chữa khỏi hội chứng chuyển hóa bằng một nghiên cứu kéo dài một tháng. Nhưng dựa trên những gì chúng ta biết, trà xanh có một phần khả năng giảm nguy cơ tiến triển bệnh”.



Thông thường, các bác sĩ sẽ khuyên những người có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa cần cải thiện thói quen sinh hoạt như nên ăn uống lành mạnh và tập thể dục nhiều hơn.



Trà xanh không phổ biến ở phương Tây như ở phương Đông. Có bằng chứng cho thấy trà giúp giảm cân, giảm nguy cơ bệnh tim và thậm chí là ung thư. Tuy nhiên, các phát hiện thường mang tính quan sát, có số lượng mẫu nhỏ…