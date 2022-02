Đọ thời lượng pin Galaxy S22 Ultra và iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 13 Pro Max: 10 giờ 27 phút Samsung Galaxy S21 Ultra: 8 giờ 15 phút Samsung Galaxy S22 Ultra: 8 giờ 8 phút Xiaomi 12 Pro: 7 giờ 34 phút Google Pixel 6 Pro: 7 giờ 6 phút

Rõ ràng iPhone 13 Pro Max đã đăng quang ngôi vị quán quân vì nó tồn tại lâu nhất trong một lần sạc đầy. Maini lưu ý rằng tất cả các điện thoại sẽ hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp sử dụng khác với những trường hợp đòi hỏi khắt khe nhất. Anh ấy nói rằng thời lượng pin 5 giờ là giá trị ít nhất được chấp nhận khi thử nghiệm bắt đầu. Vì vậy, ngay cả Google Pixel 6 Pro được xếp hạng thấp nhất cũng có thời lượng pin đủ dùng cho người dùng bình thường.

Tuy nhiên, Apple đã một lần nữa chứng minh rằng tuổi thọ pin và hiệu suất của nó vẫn không hề kém cạnh các đối tác Android, bất kể thông số kỹ thuật của họ có thể đề xuất trên giấy tờ là gì. Galaxy S22 Ultra đã không đáp ứng được các tuyên bố vào ngày ra mắt của Samsung vì nó đã bị người tiền nhiệm vượt qua trong bài kiểm tra, mặc dù chỉ có một biên độ nhỏ.

Maini cho rằng độ chênh lệch này là do một số lý do tiềm ẩn, ví dụ như bút S Pen được đặt bên trong S22 Ultra có thể ngốn pin một cách thụ động. Cũng có thể do chip Exynos 2200 của điện thoại không hiệu quả để duy trì hiệu suất cao. YouTuber cho biết thêm con chip này cũng có thể gặp phải các vấn đề về nhiệt khiến pin hao nhanh hơn. Vấn đề cũng có thể được đổ lỗi ở một mức độ nào đó là do phần mềm tối ưu hóa kém.