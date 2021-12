Đỗ Thị Hà xuất sắc lọt top 13 TOP MODEL tại Miss World

Sáng 7/12 (giờ Việt Nam), Top Model - phần thi phụ quan trọng thuộc khuôn khổ Miss World - đã chính thức diễn ra. Khác với những phần thi phụ khác, kết quả Top Model sẽ được công bố ngay sau khi buổi trình diễn kết thúc.

Đại diện Việt Nam - hoa hậu Đỗ Thị Hà - xuất sắc có mặt trong top 13 Top Model. Cô cũng là thí sinh Châu Á duy nhất lọt vào danh sách này.



