Đỗ Thị Hà vòng 2 to tướng vẫn tự tin mặc hở eo, tạo dáng ở thang máy

Your browser does not support the video tag.

Đỗ Thị Hà tự tin mặc croptop khoe eo dù vòng 2 to tướng.



Xuất hiện ở sự kiện, Đỗ Thị Hà dẹp hết váy đầm và những kiểu tóc nữ tính mà chọn kiểu tóc đuôi ngựa được chia mái giữa cá tính. Outfit của người đẹp xứ Thanh phủ một màu đen từ croptop, quần ống suông hơi loe nhẹ, blazer và giày cao gót.