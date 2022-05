Đỗ Thị Hà tụt váy, lộ 'phụ tùng' khi đang catwalk

Mới đây, Đỗ Thị Hà vừa xuất hiện ở Vietnam International Fashion Week 2022 với tư cách là First Face cho một bộ sưu tập thời trang. Tuy nhiên, "dớp" lộ hàng vẫn chưa rời bỏ cô nàng khi một lần nữa, Hoa hậu Việt Nam 2020 tụt váy, để hở một phần nội y ngay trên sàn runway.

Đỗ Thị Hà lộ hàng khi catwalk và cách xử lý chưa thật sự tinh tế.



Được ưu ái cho vị trí First Face, Đỗ Thị Hà mang đến một làn gió tươi mát với visual như một nàng tiên cùng nụ cười tỏa nắng.