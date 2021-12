Đỗ Thị Hà trước giờ G: 'Nhờ bị chê, tôi càng nỗ lực ở Miss World'

Giai đoạn tham gia cuộc thi, tôi rất hạn chế sử dụng mạng xã hội để tránh tiếp cận với nhiều luồng thông tin khác nhau. Đối diện với những bình luận đó, tôi luôn có sự chọn lọc. Nhưng phải thú thật rằng nhờ bị chê mà tôi thầm nghĩ mình phải nỗ lực hơn nữa ở Miss World lần này và ở khía cạnh nào đó tôi vẫn sẽ ghi nhận những nhận xét có tính chất xây dựng.

Thùy Tiên và Kim Duyên đều đạt thành tích ấn tượng cho Việt Nam, điều này có đặt ra áp lực thành tích đối với Hà?

Thành tích của chị Tiên và chị Duyên đã trở thành niềm tự hào của Việt Nam thời gian qua. Điều đó đã trở thành động lực để tôi cũng như những đại diện sau này có thêm niềm tin và sự quyết tâm cho mục tiêu của bản thân. Tuy nhiên, mỗi cuộc thi đều hướng đến tiêu chí khác nhau, tôi hy vọng các bạn khán giả sẽ không mang 3 cuộc thi lên bàn cân để so sánh và tạo áp lực cho tôi hay các các đại diện khác.

Thùy Tiên đã xuất sắc mang về chiếc vương miện Miss Grand nhờ cả phần hùng biện và ứng xử tự tin. Là người chị cùng công ty quản lý, Thùy Tiên động viên gì cho bạn ở giai đoạn cuối của cuộc thi?

Vì chung một công ty quản lý, cả 2 chị em cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc và trò chuyện cùng nhau. Trong giai đoạn đi thi, cả hai cũng thường xuyên hỏi thăm tình hình của đối phương. Đêm chung kết cận kề, chị Tiên cũng cổ vũ và động viên tôi rất nhiều, cùng với đó là chia sẻ thêm những bí quyết để có thể tỏa sáng hơn trong đêm thi cuối cùng.

Your browser does not support the video tag.

Phạm Vĩ - Hiệp Hà