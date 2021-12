Đỗ Thị Hà thắng 'Head To Head', thêm cơ hội đi sâu Miss World

Ngoài ra, cô xuất sắc có mặt trong top 13 Top Model, cũng là thí sinh Châu Á duy nhất lọt vào danh sách.



Một số hình ảnh của Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021.

Your browser does not support the video tag.

Phần thi Head To Head Challenge vòng 1 của Đỗ Thị Hà.

Roger