Đỗ Thị Hà 'quậy' giữa sự kiện, chân bị soi 'như đạp máy may'

Cảnh Đỗ Thị Hà cổ vũ ca nhạc không khác nào đang... đạp máy may quần áo.



Bình luận hài hước của cư dân mạng.

Đỗ Thị Hà nổi tiếng từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô sinh năm 2001, đang là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.